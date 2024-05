Lidia Strippoli conquista il bronzo al Campionato Universitario

Medaglia di bronzo per la biscegliese Lidia Strippoli al Campionato Universitario disputato dal 18 al 26 maggio a Campobasso.

La karateka appartenente al Gruppo Sportivo Bersaglieri Team Casa Cremisi Città di Bisceglie è andata ad un passo dalla finale per l’assegnazione dell’oro. Un risultato comunque di valore per la Strippoli, seguita dai tecnici Carmelo Malleo e Marcello De Vivo del CUS Bari.

La FederCusi (Federazione Italiana dello Sport Universitario) ha deliberato di accettare la candidatura avanzata dall’Università degli Studi del Molise e dal CUS Molise e ha loro affidato l’organizzazione di un evento sportivo nazionale in grado di porre al centro dell’interesse dell’opinione pubblica non solo sportiva, un’intera regione con le sue specificità, le sue caratteristiche e i suoi valori.



I Cnu rappresentano il più importante evento sportivo nazionale rivolto al mondo universitario che vede il coinvolgimento di tutti i 56 Cus italiani. Ogni anno sono ospitati in una città diversa, si svolgono annualmente in due diverse sessioni, quella invernale, per gli sport sulla neve, e quella primaverile, per le altre discipline. Sono promossi dalla FederCusi e organizzati dai vari Centri Sportivi Universitari.