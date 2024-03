La Star Volley si impone su Altamura / CLASSIFICA

La Star Volley si impone, con un netto 3-0, sulla Leonessa Altamura, formazione attualmente al quarto posto in Serie B2, ma che si presentava al PalaDolmen addirittura come seconda forza del campionato; cosa che non ha intimorito le padrone di casa, che hanno dominato l’incontro durante tutta la sua durata.

Le ragazze di coach Giunta partono col piede sbagliato, incassando un 4-7 parziale nelle fasi iniziali, che però viene subito ribaltato da un prepotente break nerofucsia, un 16-7 che ha indirizzato il set in mano alle padroni di casa; che hanno chiuso il periodo sul 25-21. Secondo periodo, invece, senza storia; con un vantaggio di otto punti già a metà 2° set, concluso poi sul 25-15.

Risultato, quello del secondo set, ripetuto poi nel terzo; ma con dinamiche diverse. Le ospiti si sono fatte avanti con uno 0-3 in fase di apertura, che però ha scatenato la reazione nerofucsia; che con un 25-12 parziale ha chiuso set e match.

Ancora una volta la Star Volley si impone come padrona indiscussa del campionato, con 52 punti in graduatoria e un perentorio +12 su Vesuvio Oplonti.

Star Volley Bisceglie-Leonessa Altamura 3-0

Star Volley Bisceglie: Mileno 2, Haliti 8, Kostadinova 14, Civardi 14, Murri 9, Tomasi 10, Quarto (libero), Curci. N.e.: Miccoli, Di Paola, D’Ambrosio, Lapenna. All.: Giunta.

Leonessa Altamura: Ndriollari 3, Giuseppina Masiello 7, Facendola 3, Monitillo 10, Nuzzi 4, Marchesano 8, Cuomo (libero), Giardini 1, D’Onofrio, Anna Masiello, Sassanelli, Pellicole (libero). N.e.: Montarulo, Modeo. All.: Marchisio.

Arbitri: Varchetta, Monti.

Parziali: 25-21; 25-15; 25-15.