La Star Volley completa l’organico con l’innesto di Irene D’Ambrosio

La Star Volley Bisceglie completa l’organico in vista del prossimo campionato di Serie C ufficializzando il tesseramento della centrale 24enne Irene D’Ambrosio.

“Ho smesso di giocare cinque anni fa perché desideravo ritagliare del tempo per me stessa – dichiara l’ultimo arrivo in casa Star Volley – e anche per comprendere in che misura volessi continuare o meno. Non ho mai smesso di mantenere uno standard di forma: la palestra è stata la mia seconda casa e questo mi ha aiutato nella fase di rientro nei ranghi del gruppo”.

Quanto alle dinamiche che ne hanno favorito il ritorno sul campo, D’Ambrosio ha raccontato: “Ester Haliti, da vero capitano, ha ricoperto un ruolo fondamentale nello spronarmi a ricominciare. Grazie alla sua tenacia e al calore trovato nel club ho deciso di rimettermi in gioco e darmi una seconda chance. Ho trovato compagne coese e che ti coinvolgono subito. Lavorerò sodo per poter dare il mio contributo alla causa”.

D’Ambrosio è l’innesto numero quattordici del roster a disposizione di coach Maggialetti che si prepara per l’esordio nel campionato previsto per il prossimo 6 novembre contro l’Amatori Volley Bari.