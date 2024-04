Futsal, la Diaz cade in Basilicata, gol e spettacolo nel pari del Nettuno / RISULTATI E CLASSIFICA

Una sconfitta di misura ed un pareggio pirotecnico. Sono questi gli esiti delle gare che ha visto protagoniste Diaz e Nettuno scese in campo nel pomeriggio di sabato 20 Aprile.

Disco rosso per i biancorossi di Di Chiano sconfitti per 4-3 dal Bernalda Futsal nel match d’andata del primo turno dei playoff promozione in serie A2. A segno Sellak, Iodice e autorete. Sabato prossimo il ritorno al “Pala Dolmen”.

Girandola di gol al “Centro Sportivo Aurora” con Nettuno e Soccer Altamura che pareggiano per 7-7 nel ventincinquesimo nonchè penultimo turno del campionato serie C2 girone A. Per i ragazzi di Ventura quaterna di Prete, doppietta di Losapio e sigillo di Baldini. Il Nettuno chiude la regular season con 13 punti frutti di 4 vittorie, 1 pareggio e 19 sconfitte.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C2 GIRONE A