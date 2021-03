La Figc accoglie le istanze di ripartenza per Eccellenza e C1 calcio a 5

Buone notizie per il campionato di Eccellenza e serie C1 di calcio a 5.

Nella giornata di venerdì 5 marzo, infatti, il Consiglio Federale della Figc, attraverso il presidente Gabriele Gravina, ha espresso parere favorevole per la ripresa dei massimi campionati regionali dilettantistici.

La stessa Federazione ha accolto le richieste di un cambio di format dei tornei: si va verso il blocco delle retrocessioni e verso il riconoscimento del merito sportivo per le promozioni ai campionati nazionali di riferimento.

Una data cruciale per un ulteriore passo avanti sulla questione della ripresa sarà quella di mercoledì 10 marzo, quando il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti si riunirà per stilare il programma che potrebbe rimettere in moto i tornei sospesi da fine ottobre 2020.

Sarà centrale, inoltre, comprendere quali saranno le misure di sostegno economico destinate alle società che intenderanno riprendere la propria attività agonistica per i costi legati alle necessarie spese, sanitarie e non, per evitare la diffusione del Covid-19. Su questo tema la Figc ha reso noto che attenderà le misure contenute nell’imminente “Decreto Sostegno” predisposto dal Governo.

Restano, quindi, in attesa di sviluppi i sodalizi biscegliesi Unione Calcio Bisceglie e Futbol Cinco.