Star Volley ufficializza il nome della nuova palleggiatrice

Nicol Del Federico sarà la palleggiatrice della Star Volley Bisceglie per il 2024-2025.

La giocatrice veneta è figlia d’arte: suo padre Horacio, di origini argentine, è un ex pallavolista di Serie A e allenatore mentre la mamma è stata campionessa di atletica.

Del Federico è cresciuta nel Volley San Paolo Vicenza, ha vestito la maglia dell’US Torri in B1 e dell’Anthea Vicenza in A2, campionato nel quale ha militato anche con Bologna e ora è pronta a mettere il suo talento al servizio del club nerofucsia. L’alzatrice, che compirà 20 anni il prossimo 12 settembre, è senza dubbio fra le più interessanti atlete italiane della sua fascia d’età nel ruolo.

«Sono veramente carica per questa stagione. Spero di conoscere al più presto le ragazze e lo staff, che già da lontano in questi giorni mi hanno fatto sentire come a casa» ha sottolineato Nicol Del Federico. Non vedo l’ora di sentire il calore del grande pubblico biscegliese che ha accompagnato la squadra alla promozione nella scorsa annata. Sono certa sarà un valore aggiunto anche nel prossimo campionato».