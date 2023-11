Importante riconoscimento per il dirigente biscegliese Franco Coppolecchia

Giornata speciale per Franco Coppolecchia, dirigente dell’Unione Calcio Bisceglie che lo scorso 25 novembre a Roma ha ricevuto un importante riconoscimento.

Coppolecchia è stato insignito della benemerenza dal Presidente della FIGC Gabriele Gravina e da quello della Lnd Giancarlo Abete per aver svolto attività da dirigente sportivo per oltre 20 anni. Il dirigente biscegliese nella capitale è stato accompagnato dal patron Enzo Pedone e dal presidente dell’Unione Calcio Aldo Di Gravina.

“Un prestigioso riconoscimento che premia l’impegno costante di Franco al servizio dello sport – ha affermato il sindaco Angelantonio Angarano – con grande passione, equilibrio, serietà e competenza. Congratulazioni a Franco e all’Unione Calcio, una benemerenza meritatissima”.

“Franco Coppolecchia ha dedicato una vita allo sport – dichiara Sergio Silvestris – sostenendo tanti sodalizi e tante generazione di atleti. A Franco, alla sua famiglia e all’Unione Calcio Bisceglie un forte abbraccio per questo meritato traguardo. A Franco un forte grazie per l’impegno e la dedizione di una vita, spesa per diffondere i valori sani dello sport tra i giovani”.