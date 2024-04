Il biscegliese Dell’Olio si impone nella Coppa Calenzano

Esordio positivo per il Team Pirata Puglia che a Calenzano (Toscana) sale sul gradino più alto del podio con il biscegliese Francesco Dell’Olio ( 1 ora e 13 minuti).

Dell’Olio taglia il traguardo dopo una volata a cinque. Un circuito bagnato dalla pioggia e difficile quello della 76edizione della Coppa Calenzano che ha visto il 16enne affrontare la gara , già alle prime battute, in gran forma.

E’ un risultato importante per il club pugliese che riesce a piazzare altri 4 corridori: Cascione al quinto posto, Tarallo al settimo, e all’ottavo Verdirame . “Sono felice del risultato, è stato un esordio molto convincente, merito dei miei compagni che hanno contribuito alla vittoria – ha detto Dell’Olio -. Del resto era una gara molto competitiva, non pensavo di potercela fare. Ma ripeto, la squadra ha lavorato per farmi vincere. Il circuito non era facile, quattordici giri in cui ci voleva tanta forza e molta testa. La mossa vincente è stata fatta negli ultimi giri, abbiamo fatto un grande risultato”.