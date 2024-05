Impegno in terra campana per la folta pattuglia di karateka biscegliesi

Saranno 12 i karateka biscegliesi impegnati domani, 26 maggio, al Palasele di Eboli in occasione del 32° Memorial Ciro Bracciante.

All’evento in terra campana, dedicato al giovane karateka che nel 1990 perse la vita in un incidente stradale a soli 17 anni, sono previsti circa 1200 atleti dalla categoria Under 10 sino al Parakarate.

Il team biscegliese del Cremisi porterà in pedana gli Under 10: Davide Bombini, Michelangelo Fiorentini e Alessandro Zecchillo. Tra gli Under 12 ci saranno: Aurora Mastrapasqua, Eros Di Benedetto, Maria Donata D’Addato, Irene Bombini, Veronica Di Terlizzi, Christian Minafra, Dalila Troilo e Grazia Lopopolo. A chiudere la folta pattuglia ci sarà nella categoria Under 14 Alessandro Paldera. I karateka saranno accompagnati dai tecnici: Roberta Adesso, Alice Simone, Luisa Monopoli e Francesco Simone.