Cremisi Bisceglie, bottino di medaglie al Memorial Ciro Bracciante

Bottino complessivo di nove medaglie per il Gruppo Sportivo casa Cremisi Bersaglieri Bisceglie in quel di Eboli lo scorso weekend.

Il team guidato da Francesco Simone ha preso parte al 32° Memorial Ciro Bracciante Trofeo di Karate FIJLKAM\CSEN, organizzato dal Gruppo Sportivo Bracciante, al quale hanno preso parte circa 1200 atleti su uno scenario che comprendeva 12 tatami di gara.

Nella categoria Under 10: argento per Davide Bombini (3 incontri), medaglia di bronzo per Michelangelo Fiorentini (3 incontri) e Alessandro Zecchillo (5 incontri). Tra gli Under 12: oro per Grazia Lopopolo (2 incontri), argento per Christian Minafra (2 incontri), Dalila Troilo (2 incontri) e Irene Bombini (3 incontri), bronzo per Veronica Di Terlizzi (2 incontri) ed Aurora Mastrapasqua (1 incontro). Buoni posizionamenti, infine, quelli ottenuti da Eros Di Benedetto giunto settimo (4 incontri), quinta Maria Donata (2 incontri) così come l’esoriente Alessandro Paldera (1 incontro).