Ludobike Racing domani protagonista in Salento

Gara in Salento per la Ludobike Racing Team, che sarà impegnata domani, 25 maggio a Lequile in provincia di Lecce, con il Tecnico Federale Giovanni Giuliese nella gara “Sognando il Pirata” Cross country giovanile; organizzata dalla A.S.D. Salis Bike.

Il giorno seguente, 26 maggio, sarà invece tappa al Casale di Zappino; per l’evento “Merenda nell’Oliveta”, con un’annessa biciclettata.

Calendario fitto per la Ludobike con un evento anche nel sabato seguente, 1 giugno, con l’appuntamento in Piazza San Francesco a Bisceglie, con il Villaggio Ludobike per la manifestazione “Una ciliegia tira l’altra”.