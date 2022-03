Il Bisceglie Rugby supera Frascati e può continuare a sognare / CLASSIFICA

Il sogno del Bisceglie Rugby continua. Le Bees superano in trasferta il fanalino di coda Union Frascati per 12-7 e possono ancora agganciare il secondo posto quando manca una sola giornata alla fine della stagione regolare del campionato di Serie A di rugby femminile.

Inizio di gara difficile per le biscegliesi infatti le laziali, a dispetto della posizione in classifica, approcciano al meglio il confronto e vanno subito in vantaggio. Il grande merito delle ragazze di coach Headley è quello di non perdersi d’animo e, col passare dei minuti, le ospiti guadagnano campo e riescono a riequilibrare la sfida grazie ad una meta tecnica assegnata dall’arbitro per un’irregolarità commessa nei confronti di Marika Paradiso. Raggiunta la parità, la partita diventa molto combattuta ma il Bisceglie ha la forza di continuare a crederci e grazie alla meta di Rita Gabrieli completa il sorpasso portandosi sul 12-7. Nei minuti restanti le padroni di casa provano in tutti i modi a riportarsi sotto ma Giangregorio e compagne difendono con ordine ed attenzione l’importante vantaggio e colgono così una vittoria fondamentale per continuare coltivare il sogno di poter accedere ai playoff tricolore. Occorrerà infatti superare le dirette concorrenti di Torre del Greco, nell’incontro in programma tra le mura amiche il prossimo 27 marzo, per agganciare la piazza d’onore alle spalle della Capitolina e regalare alla città dei Dolmen e a tutto il movimento rugbistico regionale una pagina di storia.

