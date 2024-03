Il Bisceglie Calcio supera il San Marco e conquista aritmeticamente il primo posto del girone / CLASSIFICA

Pomeriggio da incorniciare per il Bisceglie Calcio che liquida per 2-0 il San Marco, nel match valido per il ventitreesimo turno del campionato di Eccellenza, centra la tredicesima vittoria consecutiva e allunga in classifica sulla più immediata inseguitrice Molfetta approfittando del pareggio dei baresi sul campo del Canosa.

Consueto undici per mister Di Meo, con l’unica eccezione di Mangialardi rimpiazzato da Avvantaggiato, mentre le chiavi dell’attacco sono affidate alla consolidata coppia argentina formata da Bonicelli e Di Rito. I nerazzurri partono forte desiderosi di riscattare la sconfitta subita all’andata, l’ultimo stop del Bisceglie prima della cavalcata che ha consentito a Sanchez e compagni di prendere la testa della classifica. Gli sforzi dei padroni di casa vengono premiati allo scoccare del quarto d’ora di gioco quando Bonicelli converte in rete il sedicesimo gol del proprio campionato facendo esplodere il pubblico del “Ventura”. Al rientro dall’intervallo gli stellati controllano le operazioni cercando a più riprese le rete della sicurezza che arriva al 76’ grazie al sigillo di bomber Di Rito, bravo a sfruttare l’opportunità lasciata dalla difesa foggiana e a trafiggere Coppola per il 2-0 che chiude la sfida. Per l’attaccante argentino si tratta della settima rete siglata dal ritorno in maglia biscegliese avvenuto nel mercato dicembrino.

Grazie a questa vittoria il Bisceglie sale a quota 58 punti in graduatoria e, a tre giornate dal termine della stagione regolare, aumenta a dieci lunghezze il vantaggio sul Molfetta conquistando aritmeticamente il primato del girone A di Eccellenza. Nel prossimo turno, in programma domenica 17 marzo, i nerazzurri renderanno visita proprio al Molfetta con l’obiettivo di allungare ulteriormente il gap e chiudere definitivamente i giochi. Il regolamento del campionato prevede, infatti, che nel caso in cui la prima classificata del girone abbia un vantaggio superiore agli otto punti sulla seconda i playoff del raggruppamento non avranno luogo e la formazione vincitrice del girone accederà direttamente alla finalissima per la Serie D. (FOTO: EMMANUELE MASTRODONATO)

