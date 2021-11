Il Bisceglie Calcio fa visita al fanalino di coda Brindisi

Una partita assolutamente da non sottovalutare e tre punti da conquistare a tutti i costi. Con questo duplice auspicio il Bisceglie Calcio si reca, domani pomeriggio alle ore 14.30, sul neutro dello stadio comunale di Statte ospite del fanalino di coda Brindisi nel match valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie D.

I nerazzurri non devono in alcun modo lasciarsi ingannare dalla difficile situazione di classifica dei brindisini, capaci di raccogliere fin qui solo tre punti frutto di altrettanti pareggi. Due di questi, però, sono arrivati nelle ultime settimane contro Casarano (0-0) ed Altamura (2-2) dal momento in cui la società biancazzurra ha operato massicciamente sul mercato per rinforzare la rosa che aveva cominciato la stagione. La dirigenza brindisina, infatti, ha deciso di modificare leggermente la linea verde impostata ad inizio campionato aggiungendo alla squadra elementi dotati di maggior esperienza come Moi, Silvestro ed il croato Bubalo. Nonostante i nuovi innesti, però, i numeri del Brindisi testimoniano le difficoltà incontrate soprattutto in fase difensiva, il reparto sicuramente più in difficoltà dei biancazzurri che con 21 reti subite sono di gran lunga la peggior difesa del torneo. I sette gol realizzati, invece, collocano il Brindisi allo stesso livello di Bisceglie e Virtus Matino come peggior attacco della competizione.

L’efficienza offensiva è sicuramente un aspetto da migliorare da parte delle due squadre soprattutto in casa nerazzurra poiché in alcune partite, non ultima quella di domenica scorsa contro il Rotonda, la grande mole di gioco costruita dai biscegliesi non è stata tradotta in gol e, di conseguenza, in punti. Non potrà più essere d’aiuto alla causa l’attaccante croato Nikolic, il quale è stato collocato fuori rosa dalla società per motivi disciplinari dopo aver rifiutato la panchina nello scorso fine settimana. Mister Rufini ha rimarcato l’importanza della partita e di non sottovalutare l’avversario nel corso della conferenza stampa pre-gara dedicando un pensiero al giovane Davide Liso, colpito da un grave lutto familiare nei giorni scorsi.

Arbitro dell’incontro tra Brindisi e Bisceglie, che verrà trasmesso interamente sulla pagina Facebook del club biancazzurro, sarà Riccardo Leotta di Acireale coadiuvato dagli assistenti Gianmarco Spagnolo di Lecce e Francesco Tragni di Matera. (FOTO: EMMANUELE MASTRODONATO)