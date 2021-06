Il Bees Bisceglie Rugby pronto a sbarcare in Serie A

Superata la fase più acuta della pandemia, che ne aveva bloccato l’attività, sono tornate finalmente in campo le ragazze del Bees Bisceglie Rugby che domenica scorsa, 20 giugno, si sono recate in Lombardia per disputare un triangolare assieme al Cus Milano ed al Monza Rugby.

Una grande emozione per il team biscegliese che ha riscoperto il sapore di un impegno agonistico dopo una sosta lunghissima e, soprattutto, ha disputato un match di rugby a quindici realizzando il sogno dei tanti promotori di questa iniziativa che la pandemia ha avuto la forza di ritardare ma non di impedire. La nuova dimensione del Bees Rugby Bisceglie, infatti, nasce dalla volontà di alcune squadre della regione come il Rugby Club Granata, l’Amatori Rugby Bitonto e il Bears Rugby Capurso di unire le forze assieme al sodalizio del presidente Pedone per dare vita ad una squadra di livello superiore che possa cimentarsi a livello nazionale. Un obiettivo raggiunto visto che il Bees Bisceglie Rugby sarà la prima squadra pugliese a partecipare al campionato di Serie A femminile di rugby.

In merito al progetto appena avviato è intervenuto il presidente del Bears Rugby Capurso, Massimiliano Centrone, nominato direttore sportivo della nuova realtà unificata che, oltre a ringraziare chi ha consentito la realizzazione di questo desiderio, ha dichiarato: “È da qualche anno che come obiettivo volevo veder giocare le mie atlete un rugby di livello superiore. Un rugby a quindici, di caratura nazionale. Ma da soli non si va da nessuna parte. Per fortuna non sono stato l’unico a pensarlo e così un anno fa insieme ad altre tre squadre abbiamo deciso di fare unione. E, si sa, l’unione fa la forza, la differenza, la storia”.

Al di là del risultato del campo, le atlete hanno potuto mettere a frutto le infinite sessioni di allenamento di questi mesi riuscendo a tenere testa ad avversarie di grande caratura per buona parte dei due incontri. (FOTO: UFFICIO STAMPA BEES RUGBY BISCEGLIE)