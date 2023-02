I Lions attendono al PalaDolmen Teramo per rilanciarsi in classifica

Riscattare la sconfitta subita a Roma la scorsa settimana ed archiviare le prestazioni difensive negative in trasferta dell’ultimo periodo. Questo l’auspicio e l’obiettivo dei Lions Bisceglie per la gara casalinga contro Teramo in programma oggi pomeriggio alle ore 18.

Al PalaDolmen arriva una squadra decisamente ostica, capace di conquistare sette successi in stagione e, soprattutto, di sconfiggere i ragazzi di coach Luciano Nunzi nel match d’andata. I nerazzurri, tuttavia, vogliono assolutamente conquistare la posta in palio per mantenere il contatto con il terzetto di squadre che al momento occupa il quarto posto della graduatoria. I biscegliesi, reduci da una settimana di lavoro impegnativa nella quale sono anche tornati a disposizione gli infortunati Verrazzo, Dri e Mastrodonato, sperano nel supporto del pubblico biscegliese per uscire vincitori da questo insidioso incontro. Infatti, nonostante gli abruzzesi siano in lotta per evitare la retrocessione in Interregionale e abbiano vinto una sola volta in trasferta in tutto il campionato (all’esordio contro Sala Consilina), possono contare sull’esterno Lorenzo Calbini protagonista lo scorso anno contro i Lions nei playoff con la maglia di Senigallia e autore di 12 punti di media a partita in questa stagione. Altri elementi di spicco del roster teramano sono la guardia Sebastiano Perin, l’ala Casoni e il play Galipò, tutti da tenere d’occhio da parte dei Lions, al pari del lungo Di Donato, per evitare di replicare la sconfitta del match disputatosi lo scorso 23 ottobre al PalaScapriano di Teramo. A differenza di quella gara, però, i Lions presentano in squadra la guardia Ingrosso il cui inserimento nel gruppo procede ottimamente portando una dose di qualità ed esperienza non indifferente vista la grande conoscenza del campionato.

La sfida sarà arbitrata da Davide Quadrelli di Cassano Magnago (Varese) e Mattia Curreli di Assemini (Cagliari). Il tavolo degli ufficiali sarà composto da Felice Enrico Berardi di Ruvo di Puglia (segnapunti), Cosimo Damiano Tavoletti di Barletta (cronometrista) e Domenico Turi di Foggia (addetto ai 24”). (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)