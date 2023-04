Futsal: Cinco e Nettuno sconfitte in casa / RISULTATI E CLASSIFICA

0 punti, 9 gol fatti e 16 subiti. E’ questo il bilancio delle partite che ha visto protagoniste Futbol Cinco e Nettuno scese in campo sabato 22 Aprile.

I nerazzurri di Tritto vengono battuti per 8-5 dalla Futsal Andria nel match disputatosi al “Pala Cosmai” e valevole per il ventiseiesimo nonchè ultimo turno del massimo torneo regionale. Per i biscegliesi a segno Di Benedetto, Montarone, Sinigaglia, Tritto, Uva. Invece, per la squadra andriese, gol di Tricarico, Bruno Rossa e Jose David, artefici di una doppietta a testa, a cui si aggiungono i sigilli di Ferrucci e Sasso. Nonostante il ko interno, il Futbol Cinco conquista la permanenza in serie C1 grazie ai 29 punti ottenuti frutto di 8 vittorie, 5 pareggi e 13 sconfitte.

Battuta d’arresto casalinga anche per il Nettuno che cede per 8-4 contro il Boemondo nella ventinovesima giornata del torneo serie C2 girone A. Per i biancazzurri a segno Cangelli (doppietta), Papagni e Preziosa. I biancazzurri rimangono a quota 37 lunghezze e nel prossimo turno, in programma sabato 30 Aprile, saranno di scena a Foggia ospite del Cus seconda forza del girone.

