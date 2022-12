Futbol Cinco vince ad Altamura ed avanza in Coppa di C1, gol e tre punti per il Nettuno in C2

L’ultimo sabato del 2022 di futsal giocato regala gioie alle due biscegliesi che sono scese in campo oggi pomeriggio. Vittoria contro pronostico per il Futbol Cinco Bisceglie che si impone 3-2 ad Altamura contro l’Alta Futsal in occasione del primo turno di Coppa Italia di Serie C1. Al PalaPiccinni gli uomini di Francesco Tritto la spuntano grazie alla doppietta di De Cillis ed alla marcatura di Sinigaglia. Ai padroni di casa non bastano i gol di Maiullari e Pasquale Lorusso. Futbol Cinco che approda ai quarti di finale dove il prossimo 3 gennaio si recherà nella tana del Football Latiano. COPPA ITALIA FASE REGIONALE – PRIMO TURNO (17 dicembre)

1) Futsal Terlizzi-Cus Bari 2-42) Futsal Brindisi-Volare Polignano 7-13) Byre Ruvo-Monte Sant’Angelo 12-04) Football Latiano-Barletta 6-5 (d.t.s)5) Alta Futsal-Futbol Cinco Bisceglie 2-36) Aradeo-Azzurri Conversano 10-3 QUARTI DI FINALE (3 gennaio)

7) Futsal Andria-Cus Bari8) Byre Ruvo-Futsal Brindisi9) Football Latiano-Futbol Cinco Bisceglie10) Futsal Barletta-Aradeo Vince anche il Nettuno Bisceglie con un pirotecnico 12-9 sull’Olimpia Palo nel match valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie C2, girone A. Il team del presidente Tonio Papagni conquista i tre punti grazie alla cinquina di Sergio De Cillis, la quaterna di Gadaleta, la doppietta del neo acquisto Ivan Uva ed il gol di Landriscina. Nettuno che sale a quota 17 punti in classifica entrando ufficialmente in zona playoff. CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA AGGIORNATA