Festa in grande stile per la conclusione della stagione sportiva in casa YAB / FOTO

PUBBLIREDAZIONALE – Un’onda giallorossa ha colorato il Parco Tartaruga. Tantissimi bambini e ragazzi con le loro famiglie hanno festeggiato la conclusione della stagione sportiva 2022/2023 della Youth Academy Bisceglie (YAB), giovane scuola calcio biscegliese. Prima festa vissuta senza limitazioni e interruzioni dopo aver attraversato gli anni della pandemia per l’associazione nata nel 2019, presieduta dal Prof. Carmine Rumma. Allegria ed entusiasmo travolgente in una serata con rigoroso dress code giallorosso, i colori della Yab. In tantissimi hanno indossato le maglie di gioco, tutti gli altri semplici t-shirt o almeno un accessorio a tema. La festa è stata l’occasione per darsi appuntamento a settembre per la ripresa degli allenamenti e dei campionati. E per chi non vede l’ora di ricominciare ci saranno gli open day il 12 e il 24 luglio e poi il 30 agosto allo Sporting Club Bisceglie.