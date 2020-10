Ettore Loconsolo brilla nella seconda tappa del Giro d’Italia Ciclocross

Domenica molto positiva per i portacolori del Ciclocross pugliese Vittorio Carrer ed Ettore Loconsolo, autori di una prestazione maiuscola in occasione della seconda tappa del Giro d’Italia categoria Juniores tenutasi al CorridoMnia Shopping Park di Corridonia lo scorso 11 ottobre.

La coppia del Team Bike Terenzi ha dato spettacolo nel corso della gara e, nonostante l’altissimo livello dei partecipanti, ha concluso la prova al terzo e quarto posto, con Carrer a precedere il biscegliese Loconsolo, alle spalle dei soli Masciarelli e Barazzuol. Quest’ultimo grazie al secondo posto di tappa ha strappato la maglia rosa a Eros Cancedda, giunto solo ottavo al traguardo, e adesso guida la classifica generale con 45 punti, uno in più di Carrer.

L’ottimo momento di forma potrà essere sfruttato dai due alfieri pugliesi in occasione della terza tappa della kermesse che si terrà domenica prossima, 18 ottobre, a Ladispoli sulle strade di casa del Team Bike Terenzi. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire in ottica classifica generale.