Esordio casalingo con vittoria per Sportilia Volley

Dopo il blitz sul campo del Polis Volley Corato, non sbaglia l’esordio stagionale al “PalaDolmen” Sportilia Volley Bisceglie, vittoriosa con un perentorio 3-0 nel derby contro Dinamo Molfetta nel match in programma per il secondo turno del campionato di serie C, girone A.

Le biscegliesi di coach Nuzzi escono alla distanza, piazzando l’allungo in chiusura del primo set sul 21-18, grazie agli attacchi decisivi di Gorgoglione e Losciale, seguiti dal muro di Ottomano, aggiudicandosi la prima frazione con il punteggio di 25-19.

Le biancazzurre partono subito con il giusto piglio, invece, nel secondo set, grazie ai 7 punti di fila in battuta messi a segno da capitan Nazzarini (10-3).

Le biscegliesi toccano anche il +9, mettendo al sicuro il secondo set che si chiude sul 25-15.

Nella terza frazione arriva la reazione ospite che da vita ad un’avvincente testa a testa sino al 15-14, quando per le biscegliesi sale in cattedra Dominko , il cui turno in battuta frutta un prezioso 6-0 parziale.

Contesa in discesa, quindi, per le ragazze di coach Nuzzi che ritaglia lo spazio anche per il ritorno all’attività agonistica di Antonella Todisco. Il punto decisivo è griffato Losciale, per il 25-17 finale.

Il prossimo avversario delle biscegliesi sarà Gio-Mol Pallavolo, gara in calendario domenica 28 febbraio al “PalaFiorentini” di Molfetta.

SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE – DINAMO MOLFETTA 3-0



SPORTILIA: Nazzarini, Dominko, Di Pinto, Lamanuzzi, Losciale, Ottomano, Massaro (L), Gorgoglione, Roselli, Todisco, Luzzi (L), n.e. Lavolpicella, Gentile, Galasso. All. Nuzzi.



DINAMO MOLFETTA: Calò (L), De Candia, Sciancalepore, Sancilio, De Robertis, Murgolo, Bernardi, Fracchiolla, Ranieri (L), Rutigliani, Danese, Baiano, Panunzio. All. Marzocca.

ARBITRI: Tommaso De Vanna e Massimiliano Magrone.



PARZIALI: 25-19, 25-15, 25-17.

Foto: Pagina Facebook Sportilia Volley Bisceglie