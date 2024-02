Errore tecnico dell’arbitro, Bitritto-Don Uva si rigioca

L’incontro del campionato di Promozione tra Bitritto Norba e Don Uva si rigiocherà. È quanto stabilito ieri dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale della Figc Puglia che ha riconosciuto l’errore tecnico dell’arbitro Carella con conseguente ripetizione della gara, ribaltando la decisione assunta in primo grado dal Giudice Sportivo, che aveva respinto il ricorso.

L’episodio risale all’ultima gara del girone d’andata, Bitritto Norba-Don Uva: “al 22’ della ripresa il signor Carella aveva fatto ripetere un rigore – si legge nella nota dei biscegliesi – battuto e realizzato da Bruno dopo aver decretato gol, senza un motivo che da regolamento giustificasse la decisione. Lampante l’errore tecnico e di conseguenza la fiducia da parte della società di poter ottenere giustizia”.

Sforzi premiati “grazie al lavoro del direttore generale Emanuele Troilo e del direttore sportivo Lorenzo De Gennaro, che hanno sempre sostenuto la loro tesi, anche quando il Giudice Sportivo aveva rigettato l’istanza in primo grado. Il prezioso contributo della segretaria Federica Simone, che ha formalizzato impeccabilmente il tutto, ha portato a questo risultato per molti sorprendente. Non possiamo che essere felicissimi di aver vinto, dopo tanta fatica, questo ricorso”. “

Ci credevamo e non ci siamo arresi dinanzi al primo ‘no’. Volevamo semplicemente giustizia, per i ragazzi in primis e per tutti noi che ogni giorno ci impegniamo al massimo per portare in alto questi colori” ha commentato il dg Emanuele Troilo.

Non resta che attendere la decisione del Comitato Regionale Pugliese in merito all’organizzazione del recupero del match.