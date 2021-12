Elena Di Liddo, altre due medaglie agli Assoluti e convocazione per i Mondiali in vasca corta

Si chiudono in maniera positiva per Elena Di Liddo i Campionato Italiani Assoluti di nuoto disputati in quel di Riccione. Il talento biscegliese, dopo i due ori conquistati nei 50 dorso che nei 100 farfalla (leggi qui) ha chiuso la kermesse nella giornata di ieri con altri due importanti piazzamenti.

Nella mattinata di ieri, 1 dicembre, la Di Liddo ha ottenuto il secondo posto nei 50 metri farfalla con il tempo di 25”77, alle spalle di Silvia Di Pietro (25”38) precedendo invece Giulia D’Innocenzo (25”93).

L’atleta biscegliese in forza a Carabinieri e CC Aniene ha bissato l’argento nel pomeriggio nei 100 stile libero con il tempo di 53”86. A precedere la Di Liddo è stata Costanza Cocconcelli (53”67), gradino più basso del podio per Aglaia Pezzato (54”26).

Un bottino niente male per Elena Di Liddo, il cui nome è presente nella lista che il direttore tecnico Cesare Butini ha comunicato per la composizione della squadra che parteciperà ai Campionati del Mondo in vasca corta, dal 16 al 21 dicembre a Abu Dhabi.

foto di Andrea Staccioli / DBM – Inside