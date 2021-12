Elena Di Liddo apre gli Assoluti invernali con due titoli

Doppietta d’autore per Elena Di Liddo, impegnata a Riccione nei Campionati invernali Assoluti di nuoto in vasca corta. La 28enne biscegliese, nello spazio di un’ora, si impone sia nei 50 dorso che nei 100 farfalla aprendo al meglio la rassegna tricolore.

Nei 50 mt dorso, l’atleta tesserata per Carabinieri e CC Aniene ha coperto la distanza in 26″55 precedendo di oltre mezzo secondo la giovanissima Martina Cenci e la primatista italiana Silvia Scalia, terza in 27″19. Nella specialità di casa, i 100 mt farfalla, la Di Liddo invece non ha lasciato spazio alle avversarie sfiorando il proprio record italiano e chiudendo in 56″28. Seconda si è classificata la compagna di club Silvia Di Pietro, in 56″99, mentre il podio è stato completato da Ilaria Bianchi che ha chiuso la gara ad 1″31 di ritardo dalla biscegliese.

La Di Liddo si è mostrata molto felice della prestazione rimarcando come i due risultati siano arrivati al mattino: “Sono soddisfatta di me stessa a quest’ora del mattino, dopo un 50 vinto e inframmezzato dall’antidoping va benissimo”.

foto di Andrea Staccioli / DBM – Inside