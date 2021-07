Elena Di Liddo, altra finale olimpica e record italiano con la 4×100 femminile

Seconda staffetta e seconda finale centrata per la nuotatrice biscegliese Elena Di Liddo alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il talento pugliese ha centrato la finale della 4×100 femminile all’Aquatics Centre della capitale giapponese.

Italia in gara nella batteria 1, corsia 3, chiusa con il tempo complessivo di 3.55.79, valso la seconda posizione ed il nuovo record italiano. Il team formato da Margherita Panziera (dorso), Arianna Castiglioni (rana), Elena Di Liddo (farfalla) e Federica Pellegrini (stile libero) ha ottenuto, quindi, il quarto tempo complessivo che significa accesso alla finale della 4×100 femminile. Di Liddo ancora grande protagonista nella sua frazione raccogliendo il “testimone” in terza posizione per lasciare poi spazio alla Pellegrini lasciando il team in testa.

Finale della 4×100 femminile prevista alle ore 4:15 di domenica mattina 1 agosto.