“El Animal” Talin nuovo rinforzo per la difesa dell’Unione Calcio Bisceglie

Importante operazione di mercato quella messa a segno dall’Unione Calcio Bisceglie che ha ingaggiato l’esperto argentino Facundo Talin.

Roccioso e grintoso centrale mancino soprannominato “El Animal”, per il classe 1987, nativo di Buenos Aires, il curriculum è ricco: dopo la formazione e il debutto in B Nacional con la Nueva Chicago, arriva l’esperienza in Romania con Pandurii e CSM Ramnicu Valcea, poi 7 stagioni tra i Pro di nuovo in Argentina (tra le altre con il Platense) e nel 2016 il trasferimento in Bolivia con il club Blooming (Primera Division). Talin si conferma giramondo con l’esperienza con in Liga 1 indonesiana con il Persikabo. Ancora il ritorno in Argentina prima dell’avventura nella scorsa stagione in Italia. La scorsa estate approda al Città di Trani (Promozione) dove si mette in luce con 10 presenze e 1 rete che gli valgono la chiamata all’apertura del mercato dicembrino dell’ambizioso Unione Sportiva Mola in Eccellenza con cui contribuisce con 9 presenze nella seconda parte della stagione conclusa ad un soffio dai playoff.

Ora la grinta, esperienza e capacità del bonaerense saranno a disposizione di mister Angelo Monopoli per plasmare una rosa ambiziosa e talentuosa.