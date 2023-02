Eccellenza: tonfo Bisceglie con il Borgorosso, pari pirotecnico per l’Unione Calcio / CLASSIFICA

Domenica difficile per Bisceglie ed Unione Calcio che rallentano il loro cammino nel campionato di Eccellenza.

Si conferma bestia nera dei nerazzurri il Borgorosso Molfetta che bissa il successo della gara d’andata regolando tra le mura amiche i ragazzi di mister Passiatore con il punteggio di 3-1. Il tecnico biscegliese deve rinunciare a De Vivo e preferisce Bah a Di Rito nel reparto offensivo. Il Bisceglie riabbraccia anche Genchi e Bonicelli che ristabilitisi dai rispettivi infortuni siedono inizialmente in panchina. Dopo un avvio incoraggiante, con il Bisceglie vicino al vantaggio con Rodriguez, Doukoure e Barletta nel primo quarto d’ora, la contesa si sblocca al 27′ a seguito di un errore di Barletta che regala una rimessa laterale ai molfettesi. La squadra di casa sfrutta al meglio l’opportunità con Sallustio, bravissimo a sorprendere la difesa ospite girando in rete il cross dalla sinistra operato da Vitale. Il Bisceglie accusa il colpo e tre minuti più tardi Conteh va vicinissimo al raddoppio sciupando di testa da buona posizione. Al 37′ piove sul bagnato in casa nerazzurra con Pissinis costretto a rilevare Sanchez a causa di un infortunio. Proprio il neo entrato prova a colpire su calcio d’angolo ma il portiere di casa para senza alcuna difficoltà. Nel finale di primo tempo la gara è molto spezzettata con continue interruzioni e si va al riposo con i molfettesi avanti per 1-0.

L’inizio di ripresa mette una seria ipoteca sul successo della squadra di casa. Infatti, dopo meno di centoventi secondi dall’avvio del secondo tempo, il Borgorosso trova il raddoppio con un gol di pregevole fattura di Vitale che da fuori area trafigge Tarolli con una conclusione perfetta. Mister Passiatore corre ai ripari inserendo al 56’ Bonicelli e Di Rito al posto di Fanelli e Bah. Bastano appena quattro giri di lancette all’esperto bomber nerazzurro per rimettere in partita gli ospiti. Bonicelli, infatti, dialoga benissimo con Doukoure e serve Di Rito che batte De Santis con un destro chirurgico. Quando tutto sembra rimettersi in discussione, però, il Bisceglie commette un altro imperdonabile errore difensivo e consente a Conteh di ristabilire le distanze al 70’ quando il calciatore di casa, sugli sviluppi di un corner, segna il più facile dei gol lasciato colpevolmente solo dalla retroguardia stellata. Costretti nuovamente a rincorrere le due reti di svantaggio, gli ospiti si affidano a Di Rito, il cui ingresso dalla panchina è apparso brillante. L’attaccante argentino infatti sfiora il 3-2 e la doppietta personale cogliendo di testa la traversa su invito di Frezzotti. Nel finale, all’85’, i nerazzurri reclamano anche un calcio di rigore per un tocco di braccio di Binetti ma l’arbitro non ravvisa la massima punizione sancendo sostanzialmente la fine della contesa in quanto negli ultimissimi scampoli di partita il Bisceglie non riesce a creare problemi a De Santis.

Girotondo di emozioni al “Di Liddo” dove Unione Calcio Bisceglie e Real Siti si dividono la posta in palio al termine di una partita scoppiettante, terminata 2-2. Buon ritmo fin dai primi minuti con i padroni di casa abili a sfruttare al meglio la prima occasione della propria partita. Al 18’, infatti, Binetti sfrutta l’assist di Di Palma e porta in vantaggio i suoi, trovando il secondo sigillo consecutivo dopo quello siglato domenica scorsa contro il Mola. Gli ospiti non si perdono d’animo e reagiscono immediatamente sfiorando il pari con Alves Da Silva ma al 35’ l’Unione avrebbe la grande chance per il raddoppio con Zinetti che, atterrato in area di rigore, spreca il penalty concesso dal direttore di gara. Nonostante ciò, si va al riposo con l’Unione in vantaggio per 1-0.

L’avvio di ripresa è positivo per i ragazzi di mister Rumma che al 48’ colgono il palo con Binetti, sfortunatissimo nella circostanza. Passata la paura, il Real Siti alza il baricentro alla ricerca del gol del pareggio e al 53’ Saar confeziona l’1-1 trafiggendo Ancona. Il gol galvanizza gli ospiti e dopo due giri di lancette i foggiani completano la rimonta con la splendida punizione di Alves Da Silva, che dai venticinque metri disegna una parabola perfetta. L’Unione non si lascia abbattere dal tremendo uno due ospite e prima dell’ora di gioco trova e sfrutta l’opportunità del pareggio. Zinetti batte un calcio d’angolo, serve Andriano che pennella un cross sul quale si avventa Amoroso che non lascia scampo al numero uno foggiano. Trovato il 2-2 la partita diventa un’emozionante sfida colpo su colpo prima Alves Da Silva si divora il 2-3 da ottima posizione mentre all’80’ è Consolazio a sfiorare nuovamente il vantaggio per il Real Siti cogliendo la traversa. Il finale è invece di marca biscegliese ma né Saani né Liso riescono a trovare la rete del vantaggio facendo calare il sipario su una sfida divertente ed equilibrata della quale le due squadre hanno sicuramente dimostrato di meritare di non uscire senza punti.

I risultati odierni consegnano la seguente situazione di classifica. Il Bisceglie resta inchiodato a 43 punti e viene agganciato al secondo posto dal Corato, vittorioso di misura sull’Orta Nova. I nerazzurri, inoltre, vedono lievitare a sei le lunghezze di svantaggio dal Manfredonia, vittorioso sia nel recupero di giovedì pomeriggio sul Foggia Incedit sia quest’oggi nel derby esterno sul campo del San Severo. L’Unione Calcio, invece, sale a quota 29 punti venendo agganciato al quinto posto proprio dal Borgorosso Molfetta. Nel prossimo turno, in programma domenica 5 marzo, il calendario propone Bisceglie-San Marco e Canosa-Unione Calcio Bisceglie. (FOTO: EMMANUELE MASTRODONATO)

