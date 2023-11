Eccellenza: pari beffardo per l’Unione, facile successo per il Bisceglie / CLASSIFICA

Un pareggio casalingo che lascia non poco rammarico per come è maturato ed un facile successo esterno. Questo il bilancio della dodicesima giornata del campionato di Eccellenza disputata dalle formazioni biscegliesi, una domenica che conferma l’imbattibilità casalinga dell’Unione Calcio Bisceglie e rilancia definitivamente le ambizioni di primato del Bisceglie, giunto alla seconda vittoria consecutiva.

Nonostante l’orgoglio di poter chiudere il girone d’andata senza sconfitte casalinghe, c’è un pizzico di delusione per l’Unione Calcio Bisceglie che gioca una buonissima partita ma si fa raggiungere nel finale dal San Marco che, con determinazione e fortuna, trova l’1-1 grazie ad un autogol di Baggini. 4-4-2 collaudato per mister Monopoli che recupera Talin al centro della difesa e si affida alla consueta coppia offensiva formata da Saani e Amoroso. Inizio brillante degli azzurri che al 12’ vanno vicinissimi al vantaggio con una splendida azione corale ma il lavoro di Amoroso prima e Saani dopo viene vanificato da Mbaye, il quale da posizione favorevolissima calcia malamente alto. Il buon avvio dei padroni di casa si concretizza comunque al 25’ quando Amoroso sfrutta alla perfezione il lancio di Andriano, anticipa di testa l’uscita del portiere ospite superandolo per il vantaggio Unione Calcio. Nel corso dei primi quarantacinque minuti il San Marco non si vede praticamente mai dalle parti di Lullo e, nel finale di frazione, è sempre la compagine biscegliese a farsi pericolosa prima con una punizione di Zinetti al 39’ con la sfera che sibila sul fondo e tre minuti più tardi con un destro impreciso di Andriano che fa scorrere i titoli di coda sul primo tempo.

Al rientro dall’intervallo il copione non sembra cambiare e al 48’ Saani impatta l’ottimo cross di Andriano dalla destra sfiorando l’incrocio dei pali e andando vicinissimo al raddoppio. A metà frazione nuova chance per gli azzurri con Talin che al 65’ mette in movimento Saani, l’attaccante fa la sponda per Amoroso ma la conclusione si perde alta. Nell’ultimo quarto di gara, però, il San Marco prova ad alzare il baricentro e crea una prima occasione con Ricucci la cui botta al volo dal limite al 68’ finisce sul fondo. Tre minuti più tardi i padroni di casa si divorano l’ennesima opportunità per il raddoppio sugli sviluppi di un corner con Diomande che tutto solo non inquadra incredibilmente lo specchio della porta. La mancanza di cinismo degli azzurri viene pagata a caro prezzo al 76’ quando un lancio lungo di Pellegrini viene intercettato dal neoentrato Baggini il quale tuttavia svirgola la sfera verso la propria porta e beffa Lullo siglando lo sfortunato autogol che vale l’1-1. Nel finale l’Unione prova a riportarsi nuovamente avanti ma all’83’ la conclusione al volo di Saani non è precisa e nel primo minuto di recupero rischia addirittura la beffarda sconfitta ma il tiro di Trotta viene provvidenzialmente deviato da un tocco di Amoroso che blinda il pareggio.

L’1-1 odierno consente ai biscegliesi di mantenere la vetta della classifica con 27 punti alla vigilia dell’ultima giornata d’andata in programma domenica prossima, 3 dicembre, contro la Molfetta Sportiva.

Vittoria in scioltezza, come da pronostico, per il Bisceglie Calcio che espugna il campo del fanalino di coda San Severo con il punteggio di 0-7. Mister Di Meo, privo degli squalificati Kone e Rodriguez, varia alcuni interpreti nell’undici iniziale ma, nonostante l’impegno agevole sulla carta, non rinuncia al tandem offensivo Bonicelli – Pignataro. La giovane compagine di casa, composta da tutti under ad eccezione di capitan Villani, regge l’urto biscegliese fino al 6’ quando Pignataro apre le marcature sfruttando un calcio di rigore assegnato dal direttore di gara. Nel primo quarto d’ora c’è spazio per altre due reti siglate prima da Mangialardi al 12’ e, dopo centoventi secondi, ancora da Pignataro che sale a tredici gol confermandosi indiscusso capocannoniere del girone A. Chiusa virtualmente la contesa il Bisceglie gestisce il match fino all’intervallo e nella ripresa trova altre quattro marcature arrotondando il risultato. In avvio di secondo tempo, al 48’, Mangialardi trova lo 0-4 siglando la propria doppietta personale mentre al 54’ Pignataro fa cinquina con il terzo sigillo di giornata. Due giri lancette più tardi un nuovo penalty assegnato dall’arbitro viene trasformato dall’argentino Bonicelli e, a cinque minuti dal novantesimo, il subentrato Orciuolo si toglie la soddisfazione del primo gol in maglia stellata siglando la rete del definitivo 0-7.

Il successo odierno consente ai nerazzurri di salire a quota 25 punti in classifica a -2 dalla vetta occupata dai cugini dell’Unione Calcio. Nel prossimo turno, in programma domenica 3 dicembre, che chiude il girone d’andata il Bisceglie, al “Ventura”, sarà protagonista del big match di giornata contro il temibile Canosa reduce dal pareggio casalingo contro il Real Siti. (FOTO: MARCELLO PAPAGNI)

