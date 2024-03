Eccellenza: il Bisceglie continua a vincere, vittoria scaccia crisi per l’Unione Calcio / CLASSIFICA

Due vittorie di spessore contraddistinguono la perfetta domenica pomeriggio vissuta da Bisceglie ed Unione Calcio Bisceglie, bravissime entrambe ad aggiudicarsi le proprie sfide valevoli per la ventiduesima giornata del campionato di Eccellenza.

Dodicesimo acuto consecutivo per i nerazzurri di mister Di Meo che proseguono la marcia trionfale in vetta alla classifica espugnando il difficile campo del Foggia Incedit con il punteggio di 0-3. Una gara magnifica quella disputata dagli stellati abili a colpire nel momento giusto e a gestire il tentativo di rientro dei foggiani. Rispetto all’agevole successo sulla Molfetta Sportiva tornano nell’undici di partenza neroazzurro Farucci, Sanchez e Mangialardi al posto di Marinelli, Rodriguez e Avvantaggiato. Avvio di grande personalità dei biscegliesi, abili ad imporre il proprio gioco nel primo segmento di partita e a costruire due palle gol con Stefanini al 10’, il cui colpo di testa si perde alto, e al 17’ con un sinistro dell’argentino Di Rito disinnescato dall’estremo di casa De Troia. Dopo un inizio difficile il Foggia Incedit entra in partita e nella fase centrale della prima frazione si affaccia pericolosamente dalle parti di Suma. Al 27’ Loseto, al termine di una mischia in area ospite, non riesce a convertire in rete consentendo alla difesa biscegliese di liberare mentre al 31’ occorre un intervento dell’attento Suma a evitare guai sull’insidioso tiro cross di Dascoli. Un giro di lancette più tardi, però, è il Bisceglie a sciupare una grandissima occasione per sbloccare il punteggio. Bonicelli approfitta di uno svarione della difesa di casa presentandosi a tu per tu con De Troia ma il portiere foggiano è bravissimo ad ipnotizzare l’attaccante argentino e a mantenere lo 0-0. Nel finale di tempo i ritmi calano leggermente e le due squadre faticano a creare grattacapi alle due difese ad eccezione di un bel colpo di testa di Di Rito su cross di Farucci, la palla tuttavia scivola fuori non lontano dall’incrocio dei pali della porta di De Troia.

Al rientro dall’intervallo sono sempre gli ospiti ad approcciare meglio l’avvio di frazione e nell’arco di dieci minuti la sfida pende definitivamente a favore della capolista. Al 53’, infatti, il Bisceglie sblocca la gara grazie all’intramontabile Di Rito, che sfrutta l’assist di Kone e con il destro trafigge il portiere di casa portando avanti i suoi. I padroni di casa non fanno in tempo ad accusare il colpo che devono nuovamente capitolare dopo centoventi secondi quando Bonicelli finalizza alla perfezione l’azione corale orchestrata dai nerazzurri. Il vantaggio di due reti agevola il compito dei ragazzi di mister Di Meo, bravissimi a controllare le operazioni ed il ritmo della partita. Le occasioni latitano e, soprattutto, la difesa stellata non concede al Foggia Incedit la possibilità di rientrare in partita. Nel finale, anzi, è la capolista a sfiorare il tris ancora con Di Rito, il cui pallonetto a tu per tu con De Troia termina fuori a cinque minuti dal novantesimo. Poco male per gli ospiti che trovano comunque lo 0-3 in pieno recupero ancora con Bonicelli che fa doppietta e sale a quota quindici in campionato su assist del subentrato Avvantaggiato mandando i titoli di coda sul match.

Grazie a questa vittoria il Bisceglie sale a quota 55 punti in graduatoria aumentando a otto lunghezze il vantaggio sul Molfetta, sconfitto di misura nella trasferta di Polimnia. A quattro giornate dal termine del torneo il primato sembra ormai nelle mani di Sanchez e compagni che nel prossimo turno, in programma domenica 10 marzo, riceveranno al “Ventura” la visita del San Marco reduce dal 2-2 odierno contro il Borgorosso Molfetta.

Vittoria scaccia crisi per l’Unione Calcio Bisceglie che interrompe la striscia di tre sconfitte consecutive superando brillantemente tra le mura amiche del “Di Liddo” l’ostico Real Siti con il risultato di 3-0. Ottima prova degli uomini di mister Monopoli, molto attenti a non concedere chance all’undici ospite e cinici a sfruttare le occasioni da gol costruite. Lunga fase di studio in avvio infatti le due squadre non sono molto pericolose ad eccezione di un colpo di testa di Russo al 4’ per i foggiani e di un gol annullato a Talin sessanta secondi più tardi per un fallo in attacco. La prima vera opportunità è di marca azzurra e si manifesta al 27’ quando Saani serve Mbaye il cui tiro è rimpallato dalla retroguardia del Real Siti. Al termine di un primo tempo avaro di emozioni, però, l’Unione trova l’episodio giusto per sbloccare la partita. Nel primo minuto di recupero Mbaye lancia in profondità Saani, l’attaccante azzurro viene atterrato dal portiere ospite e l’arbitro concede il calcio di rigore che Talin trasforma consentendo ai biscegliesi di andare al riposo in vantaggio 1-0.

L’avvio di ripresa è tutto di marca azzurra con gli ospiti ancora scottati dal gol subito a tempo quasi scaduto. Al 46’ Tricarico liscia l’uscita ma Saani non ne approfitta vanificando una grande occasione per il 2-0. L’Unione tuttavia appare in controllo del match e pochi istanti dopo Tricarico evita il raddoppio disinnescando il colpo di testa di Monopoli. L’unico guizzo ospite arriva al 61’ quando Cormio semina il panico nella difesa biscegliese trovando l’assist per Russo che viene murato dal provvidenziale intervento di Talin. Passato il pericolo l’Unione torna ad affacciarsi pericolosamente in avanti trovando il raddoppio al 63’ grazie allo splendido gol di Amoroso, abile a sfruttare l’illuminante assist di Vitale e a superare con un tiro al volo Tricarico. La gara si fa così in salita per il Real Siti che non riesce in alcun modo ad impensierire la difesa di casa e, anzi, subisce l’iniziativa di Saani e compagni che al 75’ chiudono virtualmente la gara siglando il tris nuovamente dal dischetto. Vitale, lanciato in contropiede, viene infatti atterrato in area da Jarju, l’arbitro assegna il penalty che lo stesso Vitale trasforma cristallizzando il 3-0 che consente all’Unione di ritrovare i tre punti dopo oltre un mese.

Il successo odierno permette ai ragazzi di mister Monopoli di salire a quota 43 punti in classifica e di accorciare a -4 il distacco dal secondo posto occupato dal Molfetta. Nel prossimo turno, domenica 10 marzo, gli azzurri saranno di scena sul terreno del Corato. (FOTO: MARCELLO PAPAGNI)

