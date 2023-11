Eccellenza: giornata perfetta per Unione Calcio e Bisceglie / CLASSIFICA

Undicesima giornata del campionato di Eccellenza da incorniciare per Bisceglie ed Unione Calcio Bisceglie che nel doppio confronto con le formazioni molfettesi del Molfetta Calcio e del Borgorosso Molfetta colgono due strepitosi successi che possono valere tantissimo per il prosieguo del campionato.

Vittoria di misura importantissima per l’Unione Calcio Bisceglie che, nell’anticipo delle ore 11, viola il domicilio del Borgorosso Molfetta grazie ad una rete di Saani in avvio di ripresa e si prende la vetta solitaria della classifica con 26 punti. Padroni di casa schierati con il tandem offensivo Roselli – Sallustio mentre mister Monopoli lancia subito dal primo minuto il difensore argentino Baggini, che sostituisce lo squalificato Talin e fa coppia con capitan Bufi. Inizio brillante dei padroni di casa che, nei primissimi scampoli di match, costruiscono due buone opportunità con Sallustio impreciso al momento della conclusione. La risposta ospite arriva al 9’ con un calcio piazzato di Zinetti che per poco non beffa il portiere di casa. Nei primi quarantacinque minuti, tuttavia, è il Borgorosso a farsi preferire ed al 21’ Sallustio mette di nuovo fuori da buona posizione ma l’occasione potenzialmente più pericolosa si materializza al 25’ e la costruisce l’Unione con Saani. L’attaccante biscegliese è bravissimo nel pressare efficacemente De Santis, dopo un retropassaggio di Spilotros, ed il rinvio dell’estremo di casa per poco non si trasforma nel vantaggio azzurro. Al di là di questa potenziale occasione, però, l’Unione fatica in fase di costruzione e nel finale di frazione è sempre il Borgorosso a provarci prima con un’incornata di Conteh sugli sviluppi di un corner e al 43’ con Vitale, anticipato sul più bello da Lullo.

I ragazzi di mister Monopoli rientrano in campo con un altro piglio nella ripresa e alla prima occasione utile si portano in vantaggio. Azione di forza di Saani al 53’ che riceve un rinvio lunghissimo di Lullo, vince diversi duelli e davanti a De Santis rimane lucidissimo trafiggendolo con una precisa conclusione che vale lo 0-1. Lo svantaggio mina il morale dei molfettesi che centoventi secondi più tardi rischiano nuovamente di capitolare sulla conclusione a giro di Zinetti la quale sibila a pochi centimetri dall’incrocio. La fase centrale del secondo tempo vede le due squadre molto brillanti in fase offensiva e al 61’ il Borgorosso reclama il penalty per un fallo di mano di Saverio Lullo, non giudicato falloso dal direttore di gara. I padroni di casa ci riprovano con una punizione di poco alta di capitan Roselli tuttavia, con il passare dei minuti, si espongono al contropiede biscegliese ma sia Lanzone al 69’ sia Amoroso al 75’ sprecano due ottime chance per lo 0-2. Pochi istanti prima dell’errore di Amoroso anche gli azzurri reclamano un rigore per un fallo di mano ma l’arbitro utilizza lo stesso metro di giudizio lasciando proseguire. Nel finale di gara, il Borgorosso getta il cuore oltre l’ostacolo, alza il baricentro e, prima, al 76’ va vicinissimo al pareggio con Taccarelli, il quale fa tutto benissimo ma si fa ipnotizzare da Lullo sul più bello e, a quattro giri di lancette dal novantesimo, coglie una clamorosa traversa con uno splendido tiro di Roselli, sfortunatissimo nell’occasione. Dopo quattro sofferti minuti di recupero arriva il triplice fischio che sancisce una vittoria e tre punti di platino per il collettivo biscegliese che nel prossimo turno da capolista assoluta del torneo riceverà al “Di Liddo” il San Marco.

Nel match clou di giornata, il derby del “Ventura” tra Bisceglie e Molfetta sorride ai padroni di casa bravi ad imporsi per 2-1 al termine di una partita molto combattuta e giocata benissimo dai nerazzurri specie nei primi quarantacinque minuti. Spazio tra i pali al nuovo acquisto Suma nelle fila del Bisceglie che sostituisce Zinfollino nel collaudato modulo scelto da mister Di Meo. Sul fronte opposto il terminale offensivo è Lopez, pronto alla sfida diretta con bomber Pignataro in zona gol. È proprio l’attaccante molfettese a costruire la prima occasione degna di nota del match all’11’ ma Suma è attento e respinge la conclusione. Il portiere biscegliese si ripete dieci minuti più tardi sul calcio di punizione, il quale non crea grossi grattacapi al neo acquisto stellato. Superata la prima fase di studio, però, il Bisceglie inizia a spingere con convinzione e al 28’ trova il vantaggio con il solito Pignataro, splendido nel superare Chironi con una grandissima conclusione da posizione defilata che fa esplodere il pubblico di casa. Il vantaggio galvanizza i nerazzurri che approfittano del momento favorevole e prima del riposo, al 38’, realizzano il raddoppio con un’azione insistita di Kone che semina il panico nella difesa biancorossa e supera il portiere ospite con freddezza. Questo uno due micidiale garantisce ai padroni di casa di andare al riposo con un doppio vantaggio di buon auspicio per la ripresa.

Al rientro dagli spogliatoi, però, il Molfetta cambia decisamente marcia e tenta di rientrare immediatamente in partita con una punizione di Lavopa che si spegne sul fondo. La pressione biancorossa sortisce i suoi frutti pochi istanti prima dell’ora di gioco quando il neo entrato Carissimi fa tutto bene e dimezza lo svantaggio superando Suma. A questo punto il Molfetta tenta il tutto per tutto per riequilibrare la contesa ma la difesa di casa è attenta e chiude gli spazi con grande determinazione. La chance per il pari si materializza al 73’ ma Taccogna si fa murare da uno strepitoso intervento di Suma, bravissimo a mantenere in vantaggio i suoi. Nel finale, gli ospiti alzano ulteriormente il baricentro ma non costruiscono occasioni degne di nota ad eccezione di un tiro di Colamesta che all’85’ da buona posizione spara alto. L’occasione fallita fa scorrere i titoli di coda su questo fondamentale derby che sorride ai biscegliesi, bravissimi a riscattare l’immeritato stop di San Marco in Lamis e a salire a quota 22 punti in classifica, a quattro lunghezze dalla vetta alla vigilia della trasferta contro il fanalino di coda San Severo. (FOTO: MARCELLO PAPAGNI)

