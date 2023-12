Eccellenza: Bisceglie ed Unione Calcio salutano il 2023 con due vittorie / CLASSIFICA

Si congedano dal 2023 con due vittorie Bisceglie ed Unione Calcio Bisceglie che superano rispettivamente Real Siti e San Severo e mantengono i primi due posti della graduatoria alla vigilia della sosta invernale.

Successo in rimonta importantissimo per i nerazzurri che si impongono al “San Rocco” di Stornara con il punteggio di 1-2. Ancora assente Pignataro, mister Di Meo opta per Di Rito al centro dell’attacco e lancia dal primo minuto il difensore centrale argentino Lucero, uno degli acquisti del mercato invernale. Partono meglio i padroni di casa che al 5’ vanno in vantaggio grazie a Caputo, bravo a sfruttare un buco della difesa nerazzurra e a mantenere la freddezza necessaria per trafiggere Suma e portare avanti i suoi. La reazione biscegliese è immediata e al 10’ Di Rito va vicinissimo al pareggio con un pallonetto salvato sulla linea da un difensore foggiano. La fase centrale del primo tempo è avara di emozioni a causa delle continue interruzioni decise dal direttore di gara e a metà frazione, inoltre, il Bisceglie perde per infortunio Farucci, al suo posto entra Marinelli. La partita sale nuovamente di ritmo nel finale di primo tempo, gli ospiti iniziano a sfondare sull’out di destra e al 33’ Di Rito trova il pareggio girando in rete proprio un cross dalla destra di Kone. L’1-1 cambia l’inerzia del match e al 38’ ancora Di Rito sfiora il bis sempre imbeccato dalla destra. Nonostante lo sforzo dei nerazzurri, all’intervallo si va al riposo con il risultato in parità.

Anche l’avvio di ripresa è di marca foggiana e al 51’ solo la traversa nega il gol al neo entrato Mlinde. La spinta del Real Siti non si esaurisce e all’ora di gioco un diagonale insidioso di Caputo si perde sul fondo, ma due minuti più tardi il Bisceglie compie il sorpasso con Bonicelli, abilissimo nel girare in rete di testa un lancio dalla trequarti. Il vantaggio consente agli stellati di prendere il comando delle operazioni e al 68’ Petitti prova a chiudere la gara con un tiro centrale che non impensierisce il portiere di casa Tricarico. Nell’ultimo segmento di partita la difesa biscegliese controlla con grande attenzione le iniziative foggiane e, ad eccezione di un insidioso calcio di punizione dal limite a pochi istanti dal novantesimo, il Real Siti non crea grossi pericoli dalle parti di Suma, al triplice fischio così i nerazzurri possono festeggiare per una vittoria che consente loro di vivere le feste di fine anno da primi in classifica. Grazie al successo odierno, infatti, il Bisceglie mantiene il primato della graduatoria con 34 punti e alla ripresa del campionato, il prossimo 7 gennaio, tenterà di difendere la vetta del girone nella sfida in trasferta sul campo dello Spinazzola.

Vittoria tennistica per l’Unione Calcio che rispetta il pronostico liquidando al “Di Liddo” i giovanissimi del San Severo con il punteggio di 17-0. Gli azzurri impiegano cinque minuti per sbloccare il risultato grazie a Diomande e nel corso del primo tempo vanno in rete altre nove volte grazie ad una tripletta di Amoroso, ad un gol dell’argentino Talin, alle doppiette di Stella e Di Pama e al sigillo di Mbaye che mandano le due squadre al riposo sul 10-0. La ripresa, naturalmente, è di semplice controllo per i ragazzi di mister Monopoli che rimpinguano il tabellino con i gol di Saani, Mbaye e la prima rete in maglia Unione del difensore argentino Baggini. Nel finale, le reti che fissano il definitivo 17-0 portano la firma di De Marco, Di Palma, autore così di una tripletta, Saani e Vitale.

Il pronostico rispettato consente ai biscegliesi di andare alla sosta in seconda posizione in classifica con 33 punti, uno in meno del Bisceglie Calcio. Alla ripresa del campionato, l’Unione Calcio ripartirà dalla sfida casalinga contro la Virtus Mola in programma domenica 7 gennaio 2024. (FOTO: EMMANUELE MASTRODONATO)

