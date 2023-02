Eccellenza: Bisceglie ospita Orta Nova, trasferta sul Gargano per l’Unione Calcio

Dopo il turno di riposo per il match di ritorno della Coppa Italia Puglia, è nuovamente tempo di campionato per Bisceglie ed Unione Calcio che scenderanno in campo domenica 12 gennaio nel diciottesimo turno della massima competizione regionale.

I nerazzurri ospitano al “Ventura” l’Orta Nova con il chiaro obiettivo di portare a casa l’intera posta in palio per presentarsi al big match contro il Manfredonia (in programma domenica 19) in prima posizione sebbene i sipontini, freschi vincitori della Coppa, abbiamo una partita da recuperare. Nelle nove partite disputate dinanzi al proprio pubblico, il Bisceglie ha ottenuto cinque successi, due pareggi e due sconfitte segnando 15 gol e subendone 2. La squadra ospite occupa la terzultima posizione in graduatoria con 19 punti ed è reduce dall’affermazione per 4-0 sulla Vigor Trani. I biancazzurri vanno a caccia di punti per scavalcare posizioni in classifica e salvarsi senza passare dai playout. All’andata il Bisceglie s’impose per 4-0. Fischio d’inizio alle ore 15.30.

Alle 15.00 invece, al “Parisi” di San Marco in Lamis, toccherà all’Unione Calcio ospite del San Marco. Una gara molto insidiosa per gli azzurri che vanno a caccia del quarto risultato utile consecutivo per consolidare la quarta posizione e magari ridurre il distacco dal quarto posto ad oggi distante 5 lunghezze. Non sarà una gara molto semplice visto che il San Marco è reduce dal pareggio interno ottenuto nel recupero con l’Unione Sportiva Mola e vuole sfruttare al meglio il turno casalingo. La squadra locale detiene il terzo peggior attacco con 18 gol fatti ma detiene la quinta miglior difesa con 20 reti al passivo.

Foto: Emmanuele Mastrodonato