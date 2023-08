Due nuovi innesti per il Bisceglie Calcio, arrivano Cillo e Kone

Prosegue con due acquisti il mercato del Bisceglie Calcio. Nella giornata di ieri, infatti, il sodalizio del presidente Racanati ha ufficializzato gli innesti dell’under Andrea Cillo e dell’attaccante Morifere Kone.

Terzino classe 2004, Cillo approda in nerazzurro dopo l’esperienza nel settore giovanile del Potenza e va a rimpinguare il reparto under a disposizione di mister Passiatore.

Kone arriva invece dal Corato, formazione con la quale è stato artefice di una stagione strepitosa. Nato l’8 ottobre 1998, il calciatore ivoriano può ricoprire tutti i ruoli d’attacco grazie alle proprie qualità tecniche e fisiche e ad una duttilità fuori dal comune. Prima dell’esperienza in maglia neroverde il nuovo acquisto stellato si è distinto nella stagione 2021/22 con la maglia del Canosa siglando ben 13 reti. Da segnalare anche l’ottimo impatto dimostrato da Kone nel segmento di carriera disputato in Germania con la formazione dell’Erfurt, con cui ha messo a segno 5 gol in 8 presenze. Un acquisto, dunque, che conferma le grandi ambizioni dei nerazzurri per il prossimo torneo di Eccellenza. (FOTO: UFFICIO STAMPA BISCEGLIE CALCIO)