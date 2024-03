Doppio appuntamento nel weekend per la Ginnastica Ritmica Iris

Doppio appuntamento nel weekend per la Ginnastica Ritmica Iris tra campionato di Serie A2 e prima prova dell’Individuale Silver.

Sabato 2 marzo la ginnaste Iris scendono sulla pedana della Unieuro Arena di Forlì. Alla seconda prova di Serie A2 prenderanno parte il capitano giovinazzese Irene Carbonara, la capursese Flavia Cassano, la barlettana Raffaella Caporusso, la biscegliese Cristina Bianco, la pavese Greta Riccardi, la forlivese Martina Reggiani e la bielorussa Alina Harnasko. Le ginnaste saranno accompagnate anche in questo importante appuntamento dai tecnici Maddalena Carrieri e Marisa Stufano.

Domenica 3 marzo Iris in Salento per la prima prova del campionato Individuale Silver LC1 , LC2 ,LD e LE. Saranno ben 24 le ginnaste che scenderanno in pedana, accompagnate dai tecnici Dalila Losito, Alessandra Sangilli, Erika Lavacca e Monica Scivetti.

LC1: Allieve 1 Sollecito Gaia e Tritto Norma

LC2: Allieve 1 Mastrofilippo Amelie

Allieve 3 Sirena Sofia

Senior 2 Forte Alisa

LD: Allieve 2 Brancale Nicole, D’Aquino Carlotta, Marcotrigiano Sofia

Allieve 3 Labbate Greta, Scardigno Francesca, Marcotrigiano Serena e Scardigno Annagiulia

Allieve 4 De Cillis Melania , Depalo Morena, Garbetta Miriam

Junior 1 Calvani Marcella e Frisari Gaia

Junior 2 Serini Valeria

Senior 1 Piscitelli Alessandra

LE: Allieve 2 Di Benedetto Elena

Allieve 3 Monterone Greta

Junior 1 Belgiovine Sara

Junior 3 Bavaro Giada e Silvestris Gaia.