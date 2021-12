Domenica perfetta per Unione Calcio, Don Uva e Virtus Bisceglie / CLASSIFICHE

Domenica strepitosa per le formazioni biscegliesi impegnate nei campionati calcistici regionali. Unione Calcio, Don Uva e Virtus Bisceglie, infatti, fanno il pieno di vittorie e con grande merito conquistano i tre punti al termine di tre partite ben giocate.

Vittoria in rimonta per l’Unione Calcio che supera in trasferta nello scontro d’alta quota il Città di Mola con il punteggio di 3-1. Partono forte i baresi che si portano in vantaggio già al 7’ con il calcio di rigore realizzato da Lopez con il risultato che non cambia più fino all’intervallo. Nella ripresa, però, i biscegliesi, nonostante la difficoltà nello sviluppare trame di gioco in virtù del forte diluvio abbattutosi, trovano la forza di ribaltare la partita. L’Unione sfrutta infatti l’episodio buono pareggiando la contesa con il penalty di Camporeale e nel finale con l’inerzia favorevole e con grande caparbietà porta a casa l’intera posta in palio grazie ai gol di Andriano e Zinetti.

I ragazzi di mister Rumma aprono quindi nel migliore dei modi il girone di ritorno e salgono a quota 25 punti in classifica agganciando al terzo posto proprio gli avversari di giornata. Nel prossimo turno del campionato di Eccellenza i biancazzurri ospiteranno il Canosa.

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA DI ECCELLENZA

Torna alla vittoria anche il Don Uva che, tra le mura amiche del “Di Liddo”, dà vita ad un match davvero entusiasmante e abbatte con il punteggio di 4-2 il Capurso. Inizio difficile per i biancogialli, già sotto dopo sei minuti a causa della rete realizzata da Degiglio. Il collettivo biscegliese, tuttavia, non si perde d’animo e nel segmento centrale della prima frazione ribalta la gara grazie alla doppietta realizzata da Conte tra il 28’ ed il 34’. Prima del riposo i granata restano in dieci in virtù dell’espulsione di Casamassima e il Don Uva trova anche il tris con Preziosa sugli sviluppi di un corner. La ripresa vede gli uomini di mister Capurso decisi a sfruttare la superiorità numerica con l’intento di chiudere la contesa e, dopo due tentativi falliti da Uva e Conte, l’obiettivo riesce ad Evangelista che beffa Mirella ad un quarto d’ora dal termine. A dieci giri di lancette dal novantesimo, il Capurso prova a riaprire la sfida ancora con Degiglio ma sia lo scarso tempo a disposizione sia il rosso comminato a D’Ambrosio, che lascia i suoi in nove, non consentono ai baresi di accorciare ulteriormente le distanze.

Il risultato odierno consente ai biancogialli di portarsi a quota 18 punti in classifica, una quota che permette loro di mantenere a distanza di sicurezza la zona playout. Nel prossimo appuntamento del torneo di Promozione il Don Uva si recherà sul campo dello Sporting Apricena, penultimo in graduatoria.

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA DI PROMOZIONE

Tre punti importanti anche per la Virtus Bisceglie nel campionato di Prima Categoria. I biancazzurri di mister Piccarretta liquidano per 3-0 i foggiani del Troia e tornano alla vittoria. Prestazione gagliarda dei biscegliesi che dopo soli sei minuti sono già in vantaggio grazie al tocco ravvicinato di Di Franco. La forte pioggia caduta sul “Di Liddo” non inibisce la squadra di casa che spinge con forza alla ricerca del 2-0 che si materializza al 30’ quando Di Franco trova la doppietta personale deviando in rete un cross di Compierchio. Gli ospiti tentano una reazione nella fase iniziale della ripresa cogliendo anche una traversa ma la Virtus controlla il match con grande concentrazione e nel finale chiude la sfida in contropiede con Pisani che, al debutto, sigla il tris all’86’.

I biancazzurri salgono così a 12 punti ed agganciano in classifica proprio il Troia, nel prossimo turno, che chiude il girone d’andata, la Virtus sarà di scena sul terreno di gioco della Grumese. (FOTO: UFFICIO STAMPA DON UVA CALCIO)

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA DI PRIMA CATEGORIA