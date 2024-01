Diaz vince di misura, buon pari per il Cinco, Nettuno ko / RISULTATI E CLASSIFICHE

Una vittoria, un pari ed una sconfitta. E’ questo il bilancio delle partite che ha visto protagoniste le tre portacolori biscegliesi Diaz, Futbol Cinco e Nettuno scese in campo nel pomeriggio di sabato 13 Gennaio.

I biancorossi di Di Chiano superano per 4-3 il Futsal Noci al termine di una gara tirata e decisa a 4′ dalla sirena finale. Diaz avanti per 3-1 grazie ai sigilli di Pedone, Tarantino e Garcia Rubio. Successivamente gli ospiti portano la contesa sul 3-3. Quando mancano 4′ al termine, Pedone sigla la rete del 4-3. Il Noci usa la tattica del quinto di movimento ma i biscegliesi respingono tutti i tentativi portando a casa l’intera posta in palio. La Diaz si porta a quota 28 mantenendo il punto di vantaggio sul Città di Acri. Sabato prossimo trasferta in Basilicata per affrontare il fanalino di coda Maschito.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE B GIRONE G

Buon pari esterno per il Futbol Cinco che impatta per 4-4 con il Grimal Barletta proseguendo così la striscia positiva di risultati. Nerazzurri salgono a 10 punti e sabato prossimo ospiteranno al “Pala Cosmai” il Cus Foggia.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C1

Non basta il gol di Cangelli ad evitare la sconfitta del Nettuno. I biancazzurri infatti, cedono per 4-1 contro la Soccer Altamura e restano a 9 lunghezze. I ragazzi di Ventura riposeranno sabato 20 Gennaio e torneranno in campo il 27 ospiti dell’Azetium Rutigliano.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C2 GIRONE A

Foto: Felice Nichilo