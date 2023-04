Diaz e Nettuno vanno ko, pari Futbol Cinco / RISULTATI E CLASSIFICA

Magro bilancio per le compagini biscegliesi Diaz, Futbol Cinco e Nettuno scese in campo nel pomeriggio di oggi, 15 Aprile.

I biancorossi di Capurso cadono per 5-3 con il Senise nel ventiquattresimo incontro del torneo cadetto. Le reti biscegliesi portano la firma di Alemao (doppietta) e Di Benedetto. Per i lucani invece, a segno Stigliano, autore di una tripletta, Da Costa e Di Pinto. In virtù del ko odierno, la Diaz rimane a quota 39 punti scendendo in quinta posizione a seguito del concomitante successo dell’Audace Monopoli sul Noci. Sabato prossimo capitan Pedone e soci effettueranno un turno di riposo e torneranno in campo il 29 Aprile per affrontare al Pala Dolmen il Futsal Noci.

Pareggio esterno per il Futbol Cinco che impatta per 6-6 con il Cus Bari nel venticinquesimo turno di Serie C1 grazie alla doppietta di De Cillis ed ai sigilli di Garofoli, D’Elia, Tritto e Sinigaglia. Con il punto conquistato in terra barese, i nerazzurri si portano a quota 29 e, sabato prossimo, chiudono la regular season ospitando al Pala Cosmai la Futsal Andria.

Undicesimo ko in campionato per il Nettuno battuto in trasferta dall’Olimpia Palo per 8-4 in Serie C2. Per i biancazzurri non bastano la doppietta di Losapio e gli acuti di De Cillis e Carabellese. Il sodalizio del presidente Papagni rimane a 37 punti e sabato prossimo,se la vedrà al “Centro Sportivo Aurora” con il Boemondo c5.

Foto: Ufficio stampa Futbol Cinco