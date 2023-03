Diaz di scena in Campania, Futbol Cinco ospita il Brindisi, Nettuno ad Altamura

Tre importanti impegni, tutte con fischio d’inizio alle ore 16.00, per le portacolori biscegliesi Diaz, Futbol Cinco e Nettuno in questo primo sabato di marzo.

I biancorossi di Capurso tornano in campo per affrontare il fanalino di coda Alma Salerno nel ventesimo incontro del campionato cadetto girone G. Una sfida sulla carta dall’esito scontato e che vede largamente favoriti i biscegliesi visto che la compagine campana ha ottenuto solamente due pareggi nelle 19 gare sin qui disputate. Una buona possibilità per la Diaz di tornare a conquistare punti e sperare di accorciare il gap dalle squadre che la precedono. All’andata i pugliesi si aggiudicarono la contesa per 7-1.

Al “Pala Cosmai” invece, scenderà il Futbol Cinco che va a caccia di punti nel difficile incontro con il Futsal Brindisi valevole per la ventunesima giornata del massimo torneo regionale. I nerazzurri sono reduci da tre ko consecutivi che li ha visti precipitare nelle sabbie mobili della graduatoria e vogliono interrompere questa emorragia di risultati negativi. Non sarà semplice contro una squadra che occupa la quarta posizione in graduatoria ed è reduce da cinque affermazioni consecutive (l’ultima con il Futsal Ruvo per 9-4) trascinati dalla coppia Caselli – Carbone che hanno segnato complessivamente 42 gol dei 92 totali.

Chiude il programma il Nettuno di scena ad Altamura per affrontare la compagine locale della Soccer Altamura. Biancazzurri che vogliono dare continuità ai due risultati positivi esterni (pareggio con il Public e l’affermazione di misura sul Pgs Asso Don Bosco). I padroni di casa puntano a proseguire l’imbattibilità al “Pala Piccinni” attualmente di 9 gare. Ingredienti che lasciano presagire un match aperto ad ogni risultato. All’andata il Nettuno si impose per 4-0 grazie alla tripletta di Gadaleta ed al sigillo di Carabellese.

Foto: Felice Nichilo