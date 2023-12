Derby d’alta quota al “Ventura” tra Bisceglie ed Unione Calcio

Vigilia del derby cittadino tra Bisceglie ed Unione Calcio che domani, 10 dicembre ore 17:30, allo stadio Gustavo Ventura si affrontano nel match valevole per la prima giornata di ritorno del campionato di Eccellenza, girone A.

L’Unione Calcio ci arriva dopo aver chiuso il girone d’andata da capolista con 30 punti collezionati nelle 13 partite sinora disputate. Il Bisceglie segue in classifica con 28 punti che gli sono valsi la terza piazza della graduatoria e un ruolino che nelle ultime tre gli ha visti collezionare 3 vittorie, battendo due dirette concorrenti come Molfetta Calcio e Canosa.

Tra gli azzurri tornano disponibili Giovanni Lullo e Diomandè dopo aver scontato la giornata di squalifica, mentre saranno assenti gli infortunati Gabriele Monopoli e l’ex Bisceglie Roberto Farinola. Per i neroazzurrostellati di mister Pino Di Meo da verificare se sarà della gara Pignataro non sceso in campo nella sfida con il Canosa.

Sarà un derby speciale per i tanti biscegliesi dell’Unione e in particolar modo per il mister Angelo Monopoli, autentica bandiera del Bisceglie ed uno dei giocatori con il maggior numero di presenze con la maglia neroazzurrostellata, che torna al Ventura pur vestendo i panni dell’avversario.

Il match sarà arbitrato dal signor Piergiorgio Lucanie della sezione di Molfetta, coadiuvato da Alex Capotorto (Taranto) e Pierluigi Mazzarelli (Barletta).