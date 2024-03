Corato-Unione Calcio Bisceglie rinviata a data da destinarsi

L’incontro tra Corato ed Unione Calcio Bisceglie, in programma al “Coppi” di Ruvo di Puglia questo pomeriggio alle ore 15 e valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Eccellenza, è stato rinviato a data da destinarsi causa maltempo.

Il forte vento che sta imperversando in queste ore sulla regione ha indotto l’arbitro designato per la sfida, il Sig. Fabrizio Consales di Foggia, a optare per il rinvio stante l’impossibilità di disputare regolarmente la partita. Il direttore di gara, assieme alle due squadre, ha atteso quarantacinque minuti per verificare se vi fosse un miglioramento delle condizioni atmosferiche ma alle ore 15.45 ha decretato definitivamente il rinvio della gara.