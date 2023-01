Futsal, trasferta brindisina in Coppa Italia per il Futbol Cinco Bisceglie

Il nuovo anno parte con un ostico impegno a Tuturano (Brindisi) per il Futbol Cinco Bisceglie che si recherà nel domicilio del Football Latiano per disputare i quarti di finale della Coppa Italia di serie C1 di calcio a 5 in programma oggi, 3 gennaio, con fischio d’inizio alle ore 20.00.

I ragazzi di Tritto hanno battuto nel turno precedente l’Alta Futsal, mentre, la compagine locale, ha superato ai supplementari per 6-5 il Barletta calcio a 5.

Nell’ultimo ed unico precedente tra le due contendenti, il Football Latiano si è imposto per 8-4. La vincente dell’incontro affronterà in semifinale (sabato 28 gennaio) chi la spunterà tra Futsal Andria e Cus Bari.

La gara sarà diretta da Francesco Paolo Scolamacchia e Cosimo Damiano Vino entrambi di Barletta.