Continua il rapporto tra Lions Bisceglie e Raphael Chiti

Undici punti di media per gara nell’ultima stagione e un impatto positivo sulle dinamiche del team. Biglietto da visita niente male, quello di Raphael Chiti, secondo atleta riconfermato nel roster dei Lions Bisceglie.

La guardia-ala di origini friulane, classe 1999, vestirà la canotta nerazzurra per la seconda annata consecutiva. Cresciuto nel vivaio di Udine, Raphael Chiti si è messo in evidenza nella stagione 2019-20 a Giulianova e Vicenza. La capacità di ricoprire due ruoli perimetrali è una delle caratteristiche che hanno più impressionato della sua esperienza biscegliese, conclusa in un confortante crescendo in termini di efficacia realizzativa.

Le conferme di Marcelo Dip e Raphael Chiti costituiscono i primi due tasselli nella composizione dell’organico che il direttore sportivo Sergio Di Nardo, d’intesa con coach Enrico Fabbri, sta allestendo per consentire al club di conservare la preziosa presenza nel terzo livello cestistico nazionale.