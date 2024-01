Calcio a 5: trasferta lucana per la Diaz, derby della Bat per il Futbol Cinco

Tempo di campionato per Diaz e Futbol Cinco che scenderanno in campo sabato 20 Gennaio alle ore 16.00.

La capolista biancorossa sarà di scena alla Palestra Comunale di Maschito (Potenza) per affrontare la compagine locale dell’Essedi nella seconda giornata di ritorno del torneo cadetto girone G. La Diaz sulla carta ha tutti i favori del pronostico in quanto affronterà l’ultima della classe la quale ha ottenuto sinora soltanto un punto (pareggio per 2-2 con il Casali del Manco Futsal). Nel match d’andata i biscegliesi si imposero per 3-2 grazie ai sigilli di Pedone, Garcia Rubio e Mongelli.

Derby della sesta provincia per il Futbol Cinco che ospiterà al “Pala Cosmai” la Futsal Andria nel turno numero 17 della massima competizione regionale. Nerazzurri a caccia di punti per risalire posizioni in graduatoria e proseguire l’imbattibilità. La squadra andriese invece, mette nel mirino l’ottavo risultato utile consecutivo per avvicinarsi alla quinta posizione attualmente distante due lunghezze. Quindici i punti di distacco tra le due compagini con il Futbol Cinco che ne ha conquistati 10 mentre, la squadra federiciana, 25. Statistiche alla mano, si prospetta una gara ricca di gol considerando che si affrontano il quinto e sesto miglior attacco del torneo. Biscegliesi a segno in 62 occasioni, la Futsal Andria in 58. All’andata i biancazzurri vinsero per 5-1. Riposo invece per il Nettuno Bisceglie nel campionato di Serie C2.

Foto: Felice Nichilo