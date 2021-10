Calcio a 5, sconfitte per Diaz e Futbol Cinco / CLASSIFICHE

Magro bilancio per le due portacolori biscegliesi, Diaz e Futbol Cinco scese in campo nel pomeriggio di sabato 9 ottobre per affrontare rispettivamente il Sammichele ed il Volare Polignano nel turno inaugurale del campionato di serie B girone G e terza giornata del massimo torneo regionale di futsal.

I biancorossi di Danisi vengono battuti per 5-3 dal Sammichele nel match disputatosi al “Palagravinese” della cittadina barese. I locali passano in vantaggio con Gonzalez abile a concretizzare l’assist di Grasso. Pochi minuti piu’ tardi, il Sammichele usufruisce di un calcio di rigore ma Giannatonio respinge il tiro di Gonzalez. I locali continuano a pigiare sull’acceleratore e raddoppiano sempre con Gonzalez. Al tramonto della prima frazione di gioco, i padroni di casa usufruiscono di un tiro libero che Gonzalez sbaglia. Nella ripresa, la Diaz azzera il doppio svantaggio grazie alle marcature di Cassanelli e Sasso. Il match si fa molto incandescente ed il Sammichele, dapprima si porta sul 3-2 con Goldman per poi siglare la quarta rete di giornata con Ripol su uno schema da calcio d’angolo. I biscegliesi alzano il baricentro e riaprono la contesa ancora con Cassanelli abile a sfruttare al meglio un errore di impostazione difensiva. A questo punto, mister Danisi gioca la carta Sasso quale quinto di movimento. Tale mossa però, non sortisce gli effetti sperati in quanto il Sammichele mette a segno il definitivo 5-3 con Grasso artefice di un tiro dalla distanza.

Nel prossimo turno, in programma sabato 16 ottobre, la Diaz ospiterà al “Paladolmen” lo Chaminade che ha pareggiato per 3-3 contro il Senise.

CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE B GIRONE G

Seconda sconfitta di fila per il Futbol Cinco battuto al “Paladolmen” dal Volare Polignano nella terza giornata del campionato di serie C1. Per gli ospiti a segno Manelli, autore di una doppietta e Lapertosa mentre, per i biscegliesi gol di Tritto. Nerazzurri che rimangono sempre a quota 3 punti in classifica. Nel prossimo turno, in programma sabato 16 ottobre, il Futbol Cinco affronterà la Futsal Andria.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE C1

Foto: Pagina facebook Futbol Cinco