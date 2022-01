Buoni riscontri per la Polisportiva Cavallaro ai Campionati Italiani di ciclocross

Continua a raccogliere risultati di prestigio la Polisportiva Cavallaro che lo scorso fine settimana ha ben figurato in occasione dei Campionati Italiani di ciclocross tenutisi a Variano di Basiliano, in provincia di Udine.

Forte di una delle delegazioni più numerose di tutta la regione, la formazione biscegliese si è cimentata sia nella prova a staffetta di Team Relay sia nella prova individuale. La competizione ha accresciuto notevolmente il tasso di esperienza dei ciclisti della Polisportiva che si sono trovati ad affrontare un percorso dall’altissimo tasso tecnico, reso ancor più ostico dalle complesse condizioni atmosferiche. Il meteo, infatti, ha fatto sì che le caratteristiche del tracciato variassero con il passare delle ore con il ghiaccio grande protagonista nelle prove svoltesi al mattino ed il fango, invece, a dare del filo da torcere agli atleti impegnati nel pomeriggio.

Il programma di gara si è aperto venerdì 7 gennaio con la staffetta nella quale il sodalizio biscegliese ha schierato Emilia Musci, Mirco Sasso, Luigi de Vincenzo e Domenico Grotta. Il quartetto si è battuto con grande determinazione tagliando il traguardo in ventesima posizione, un risultato lusinghiero considerato l’alto livello della manifestazione e frutto di un ottimo lavoro di squadra. Anche nelle prove individuali, che hanno caratterizzato le giornate di sabato 8 e domenica 9, i portacolori della Cavallaro hanno mostrato tutto il proprio impegno raccogliendo piazzamenti degni di nota al termine di gare d’altissimo profilo. Emilia Musci non ha risentito dello sforzo del giorno precedente chiudendo al 23° posto la prova riservata alle Allieve e anche i suoi compagni di staffetta Sasso, De Vincenzo e Grotta hanno portato a termine le rispettive gare nonostante il doppio impegno. Nella categoria Esordienti, infatti, Mirco Sasso ha concluso in 53^ posizione mentre De Vincenzo e Grotta, impegnati nella corsa riservata agli Allievi hanno tagliato il traguardo, rispettivamente in 75^ e 62^ piazza. Ha partecipato alla prova Allievi anche Andrea Marino, giunto al 64° posto. Buonissimi riscontri anche da parte dei due biker cimentatisi nella categoria Juniores, Mirko Agrosì e Giuseppe Cassano, con il primo che ha preceduto il secondo di dodici posizioni chiudendo la gara in 55^ piazza.

Molto soddisfatto del fine settimana condotto dai suoi atleti, il direttore sportivo Sabino Piccolo che si è espresso in maniera molto positiva nei confronti della squadra: “Per i ragazzi è stata un’importante esperienza formativa oltre che motivazionale, hanno dimostrato tutti di metterci il massimo impegno, ognuno sforzandosi di andare anche oltre i limiti delle proprie possibilità. Siamo stati presenti per metterci tutti alla prova nei confronti del resto dell’agonismo italiano, per essere motivati sempre di più ed ambire ad una continua crescita.”

Un ultimo sforzo, ora, attende la squadra che si recherà a Torre del Greco per la finale del Trofeo Mediterraneo Cross con l’obiettivo di conservare e, se possibile, migliorare l’ottava posizione nella classifica generale.