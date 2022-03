Blitz importantissimo per il Bisceglie Calcio sul campo della Mariglianese / CLASSIFICA

Successo esterno importantissimo per il Bisceglie Calcio che, grazie al gol messo a segno da Izco in avvio di ripresa, viola il domicilio della Mariglianese e conquista tre punti vitali per la corsa salvezza.

Mister Rufini, al ritorno sulla panchina stellata, sceglie un 4-3-2-1 con Coria ed il giovane Ferrante a supporto dell’unica punta, l’argentino Acosta. Il match sembra scoppiettante nelle fasi iniziali e, dopo soli tre giri di lancette, Coria serve al limite dell’area Liso il cui tentativo però è da dimenticare e si perde alto. Al 9′ rispondono i padroni di casa che vanno vicini al vantaggio e solo l’abilità di Martorel, bravissimo ad ipnotizzare Esposito, salva i nerazzurri. Quattro minuti più tardi sono invece gli ospiti a costruire la migliore occasione per sbloccare il punteggio con una sventola di Cozza su calcio piazzato che costringe agli straordinari Maione, sulla respinta la sfera termina sui piedi di D’Angelo ma il giovane calciatore nerazzurro coglie solo l’esterno della rete. I fuochi d’artificio che caratterizzano l’inizio partita si affievoliscono pesantemente con il passare dei minuti e dopo una conclusione di Rubino, facilmente disinnescata dal numero uno campano, allo scoccare del quarto d’ora di gioco non accade più nulla fino all’intervallo.

All’inizio della seconda frazione arriva l’episodio che sblocca la gara ed indirizza il match in favore del Bisceglie. La scena se la prende l’argentino Rodrigo Izco che si esibisce in un destro al volo di pregevole fattura sul quale Maione non può opporsi in alcun modo. La giocata del centrocampista argentino legittima l’ottimo rientro dagli spogliatoi dei ragazzi di mister Rufini, i quali si erano già resi pericolosi con un’insidiosa iniziativa di Coria nel corso della prima azione della ripresa. Subito lo svantaggio, la Mariglianese si getta a capofitto in avanti alla ricerca del pareggio e già al 50′ Martorel deve esibirsi in un intervento di altissimo livello sull’incornata da pochi passi di Pantano per evitare ai biscegliesi di capitolare. La reazione campana è veemente ma si esaurisce nello spazio di pochi minuti e, nel corso della seconda metà della seconda frazione, il Bisceglie non corre seri pericoli difendendosi con ordine ed attenzione. La beffa per i nerazzurri rischia di materializzarsi nel finale di partita ma l’intervento provvidenziale in corner di Marino sul piazzato di Ragosta consente ai nerazzurri di portare a casa tre punti di platino in proiezione del finale di stagione.

Grazie a questo fondamentale successo gli uomini del presidente Vincenzo Racanati salgono a quota 28 punti in classifica proiettandosi al quintultimo posto della graduatoria. Nel prossimo turno, in programma domenica 13 marzo alle 14.30, un nuovo delicatissimo scontro diretto attende i nerazzurri che ospiteranno al “Ventura” il fanalino di coda Virtus Matino. (FOTO: AS BISCEGLIE CALCIO 1913)

MARIGLIANESE-BISCEGLIE 0-1 (p.t. 0-0)

MARIGLIANESE: Maione; Micillo (11′ st Tagliamonte), Tommasini (12′ pt De Giorgi), Pantano, Arrivoli (25′ st Massaro); Langella (39′ st Ragosta), De Martino; Faiello, Marzano (25′ st De Angelis), Aracri; Esposito. A disp. Cafariello, Torromacco, Strazzullo, Palumbo. All. Sanchez.

BISCEGLIE: Martorel; Rubino, Urquiza, Marino, D’Angelo; Izco (49′ st Coletti), Cozza (41′ st Bottari), Liso; Coria (28′ st Ligorio), Ferrante (18′ st Fucci); Acosta. A disp. Zinfollino, Divittorio, Tuttisanti, Barletta, Camporeale. All. Rufini

MARCATORI: 47′ Izco

ARBITRO: Gresia di Piacenza

AMMONITI: Langella, Marzano, Coletti

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA