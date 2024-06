La Virtus Bisceglie saluta il tecnico Maffucci

La Virtus Bisceglie saluta il tecnico Maffucci, da cui si separa in seguito ad una decisione congiunta tra la società e l’allenatore, timoniere dei biancazzurri nell’ultima stagione; conclusa col trionfo nella finale playoff dello scorso 12 maggio.

La Virtus ringrazia mister Maffucci per il lavoro svolto, augurandogli il meglio per il futuro; ma i biancazzurri sono già al lavoro per trovare il nuovo allenatore per la prossima stagione.

Foto: Cristina Pellegrini