Dopo il trionfo i saluti, si dividono le strade di Star Volley e coach Giunta

Dopo la storica promozione in B1, le strade di Star Volley Bisceglie e coach Simone Giunta si dividono.

L’ufficialità giunge dal club nerofucsia, “Un percorso meraviglioso, compiuto insieme, superando tutte le difficoltà e gli imprevisti. Il legame tra Star Volley Bisceglie e Simone Giunta è divenuto talmente stretto che dover annunciare l’interruzione del rapporto lavorativo suona molto strano”.

“Il 41enne tecnico mesagnese non sarà alla guida del team nerofucsia nella stagione 2024-2025: nuove ed esaltanti sfide professionali, in una categoria superiore a quella appena conquistata – si legge nella nota – attendono l’allenatore e l’uomo, che ha lasciato un segno indelebile portando a Bisceglie grande attitudine al lavoro, meticolosa preparazione ed enorme sapere pallavolistico, fondendo il tutto con un’empatia eccezionale e una continua disponibilità al confronto. Simone Giunta, in appena dieci mesi, ha dato tanto al movimento del volley biscegliese: la grande famiglia nerofucsia, nell’esprimergli immensa gratitudine, lo abbraccia virtualmente e gli augura il meglio di vero cuore.

La dirigenza della Star Volley Bisceglie annuncerà a breve il nominativo del nuovo trainer. (Foto: Cristina Pellegrini)