Termina l’esperienza di Leopoldo Capurso sulla panchina del Canosa

Con una breve nota il Canosa ha reso noto che Leopoldo Capurso non sarà l’allenatore della prima squadra nella stagione 2024-25.

“Si separano di comune accordo le strade tra il Canosa A5 e il mister Leopoldo Capurso” scrive il club rossoblù. “La società desidera ringraziare mister Capurso per la professionalità e lo spessore umano dimostrato in questi ultimi mesi trascorsi insieme. Un grosso in bocca al lupo per il futuro mister – si chiude così il comunicato – e grazie di tutto! Sarai sempre uno di noi”.

Ufficialità che era stata anticipata qualche ora fà dallo stesso tecnico biscegliese sul profilo personale Facebook. Canosa che dopo la retrocessione in Serie A2, quindi, ripartità con un nuovo progetto a partire dalla guida tecnica. (Foto: Canosa A5)