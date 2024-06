Lions Bisceglie: presidente Papagni, “Soddisfatto per una salvezza piena di difficoltà”

Il presidente Nicola Papagni fa il bilancio della stagione dei Lions Bisceglie, conclusasi con la salvezza ottenuta nella serie playout contro Vicenza; che i nerazzurri hanno vinto 3-0.

Il presidente si dice, “molto soddisfatto dei risultati ottenuti nella stagione appena conclusa, ottenendo la salvezza in un campionato, come la Serie B Nazionale Old Wild West, che porta un livello tecnico e agonistico molto alto, assieme alle difficoltà logistiche che una categoria come questa presuppone; la più alta raggiunta da una squadra professionistica biscegliese quest’anno”.

Patron Papagni soddisfatto anche dei risultati raggiunti dalle squadre giovanili, “con il secondo posto conquistato dal team Under 17 Eccellenza in Coppa Puglia come picco più alto; e rimanendo positivo sul futuro della società a tutti i livelli”.